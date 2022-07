Alex Belli chiude alle fiction: il suo futuro è in un programma TV? (Di domenica 24 luglio 2022) Per diverse settimane si è parlato del possibile ritorno alle scene di Alex Belli, tanto che due soap di punta sembravano prossime ad ingaggiarlo. Tuttavia, l’attore si è mosso in direzione completamente opposta. Prima una serie di programmi televisivi e poi il debutto nel mondo della musica. E la recitazione? Niente da fare a quanto pare. A rivelarlo è egli stesso in occasione di una recente intervista dove ha spiegato anche come stanno le cose. Tuttavia, il suo nome adesso circola intorno ad un altro reality. Uomini e Donne, a settembre torna un cavaliere molto amato? L’indiscrezione Un'indiscrezione a proposito di un inaspettato ritorno nel trono over potrebbe far felici i telespettatori storici del programma ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 24 luglio 2022) Per diverse settimane si è parlato del possibile ritornoscene di, tanto che due soap di punta sembravano prossime ad ingaggiarlo. Tuttavia, l’attore si è mosso in direzione completamente opposta. Prima una serie di programmi televisivi e poi il debutto nel mondo della musica. E la recitazione? Niente da fare a quanto pare. A rivelarlo è egli stesso in occasione di una recente intervista dove ha spiegato anche come stanno le cose. Tuttavia, il suo nome adesso circola intorno ad un altro reality. Uomini e Donne, a settembre torna un cavaliere molto amato? L’indiscrezione Un'indiscrezione a proposito di un inaspettato ritorno nel trono over potrebbe far felici i telespettatori storici del...

