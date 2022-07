romeoagresti : #Juventus, #Bremer è atterrato a Torino: domani mattina le visite mediche // Bremer has landed in Turin, tomorrow m… - DiMarzio : #Dybala appena partito con volo privato dei #Friedkin ?? insieme ai proprietari della @OfficialASRoma e a… - DiMarzio : #Bremer alla @juventusfc, domani le visite mediche: accordo finale da 41M più 9 bonus al @TorinoFC_1906 @SkySport #calciomercato - SampNews24 : La Gumina-#Benevento, ci siamo: fissate le visite mediche dell’attaccante della #Sampdoria - NapoliAddict : Visite mediche e firma: Napoli, il colpo di De Laurentiis arriva lunedì #Napoli #ForzaNapoliSempre #ForzaNapoli | S… -

Se arriverà l'ok dopo l'ultima revisione dei contratti, lunedì Kim sarà in Italia per sostenere leche precederanno l'ufficialità dell'operazione. Verrà pagata la clausola di 20 ...Poi, se tutto sarà a posto, il coreano si sottoporrà allelunedì. E' probabilmente questo l'intoppo burocratico che ritarda l0affare, come anticipato da Carlo Alvino a Radio Kiss Kiss ...Il Napoli ha chiuso per l'acquisto di Kim Min-Jae dal Fenerbahce e si prepara ad accogliere il difensore in Italia.Il Napoli, dopo giorni di lunghe trattative, soprattutto legate ai contratti con i legali e gli intermediari, alla fine ha trovato l'intesa su tutto ...