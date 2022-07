Viabilità Roma Regione Lazio del 23-07-2022 ore 17:30 (Di sabato 23 luglio 2022) Viabilità DEL 23 LUGLIO 2022 ORE 17.20 FLAVIA DONDOLINI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio RESTA CHIUSA LA A12 Roma CIVITAVECCHIA NEL TRATTO TRA FREGENE E IL BIVIO PER LA Roma FIUMICINO IN DIREZIONE Roma. LA CAUSA UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA ALL’ALTEZZA DEL KM 3+700. AL MOMENTO CI SONO 2 KM DI CODA CON TENDENZA IN AUMENTO PER GLI UTENTI IN VIAGGIO SI CONSIGLIA, DOPO L’USCITA OBBLIGATORIA A FREGENE, PERCORRERE LA STATALE AURELIA, VERSO Roma O ANTICIPARE L’USCITA A TORRIMPIETRA SULL’A1 Roma FIRENZE INCOLONNAMENTI PER UN INCIDENTE TRA LA DIRAMAZIONE Roma NORD E PONZANO RomaNO, VERSO FIRENZE PIU’ A NORD, IL TRAFFICO E’ BLOCCATO VERSO ... Leggi su romadailynews (Di sabato 23 luglio 2022)DEL 23 LUGLIOORE 17.20 FLAVIA DONDOLINI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLARESTA CHIUSA LA A12CIVITAVECCHIA NEL TRATTO TRA FREGENE E IL BIVIO PER LAFIUMICINO IN DIREZIONE. LA CAUSA UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA ALL’ALTEZZA DEL KM 3+700. AL MOMENTO CI SONO 2 KM DI CODA CON TENDENZA IN AUMENTO PER GLI UTENTI IN VIAGGIO SI CONSIGLIA, DOPO L’USCITA OBBLIGATORIA A FREGENE, PERCORRERE LA STATALE AURELIA, VERSOO ANTICIPARE L’USCITA A TORRIMPIETRA SULL’A1FIRENZE INCOLONNAMENTI PER UN INCIDENTE TRA LA DIRAMAZIONENORD E PONZANONO, VERSO FIRENZE PIU’ A NORD, IL TRAFFICO E’ BLOCCATO VERSO ...

LuceverdeRoma : ?? #Roma #incendio - Ponte Linari ? Chiusura strada di accesso a Via Casal Morena per chi proviene da Frascati ?????… - CasilinaNews : A1 Roma-Napoli, code per incidente tra #Valmontone e #Colleferro. #CasilinaNews - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 22-07-2022 ore 20:30 - #Viabilità #Regione #Lazio #22-07-2022 - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 22-07-2022 ore 19:15 - #Viabilità #Regione #Lazio #22-07-2022 - romamobilita : #Roma #viabilità Pontina direzione Eur, segnalato traffico rallentato per incidente altezza rampa per il Gra. -

Traffico, primo weekend da bollino rosso in autostrada: i giorni da evitare ... arteria particolarmente trafficata che insieme alla SS7 Appia assicura i collegamenti tra Roma e ... Nel calendario di "Viabilità Italia" sono segnate anche le date da bollino nero che indicano le ... Viabilità Roma Regione Lazio del 23 - 07 - 2022 ore 16:30 VIABILITÀ DEL 23 LUGLIO 2022 ORE 16.20 FLAVIA DONDOLINI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA', UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO ANCORA CHIUSA LA A12 ROMA CIVITAVECCHIA NEL TRATTO TRA ... RomaDailyNews ... arteria particolarmente trafficata che insieme alla SS7 Appia assicura i collegamenti trae ... Nel calendario di "Italia" sono segnate anche le date da bollino nero che indicano le ...DEL 23 LUGLIO 2022 ORE 16.20 FLAVIA DONDOLINI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA', UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO ANCORA CHIUSA LA A12CIVITAVECCHIA NEL TRATTO TRA ... Viabilità Roma Regione Lazio del 23-07-2022 ore 08:30 - RomaDailyNews