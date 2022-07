Ultime Notizie Roma del 23-07-2022 ore 17:10 (Di sabato 23 luglio 2022) Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno in Ucraina riesplode la tensione dopo l’accordo sul grano filmato Istanbul viale aveva lasciato Sperate ad una di escalation ma questa mattina Chi è qualcosa laruccia di avere lanciato un attacco missilistico su Odessa stato colpito anche il porto commerciale snodo cruciale per L’intesa sull’export di grano S media ucraini russi hanno usato Razzi da crociera 2 adulti di sono stati abbattuti dalle forze di difesa antiaerea due hanno capito le strutture infrastrutturali del Porto si legge il messaggio di responsabili locali immediata la reazione del ministro degli Esteri ucraino koleva il Putin ha sputato in faccia all’onu e alla Turchia scrive su Facebook condanna Senza riserve anche da parte del segretario generale dell’ONU Antonio guterres la ... Leggi su romadailynews (Di sabato 23 luglio 2022)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno in Ucraina riesplode la tensione dopo l’accordo sul grano filmato Istanbul viale aveva lasciato Sperate ad una di escalation ma questa mattina Chi è qualcosa laruccia di avere lanciato un attacco missilistico su Odessa stato colpito anche il porto commerciale snodo cruciale per L’intesa sull’export di grano S media ucraini russi hanno usato Razzi da crociera 2 adulti di sono stati abbattuti dalle forze di difesa antiaerea due hanno capito le strutture infrastrutturali del Porto si legge il messaggio di responsabili locali immediata la reazione del ministro degli Esteri ucraino koleva il Putin ha sputato in faccia all’onu e alla Turchia scrive su Facebook condanna Senza riserve anche da parte del segretario generale dell’ONU Antonio guterres la ...

SkyTG24 : '#Draghi e il centrodestra hanno respinto l'agenda #M5S umiliando gli italiani', ha dichiarato Giuseppe #Conte… - SkyTG24 : #CrisiDiGoverno 'Ho firmato il decreto di scioglimento delle Camere affinché vengano indette nuove elezioni entro… - SkyTG24 : 'Vi ringrazio per il vostro lavoro, i tanti risultati conseguiti. Dobbiamo essere orgogliosi di quello che abbiamo… - fisco24_info : Coronavirus, ultime notizie. Oggi in Italia altri 68.170 casi e 116 vittime: Istituto superiore di Sanità: in aumen… - Vincenzo24d : RT @SkyTG24: '#Draghi e il centrodestra hanno respinto l'agenda #M5S umiliando gli italiani', ha dichiarato Giuseppe #Conte -