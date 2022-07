Tutto è possibile, la recensione: il debutto alla regia di Billy Porter con un luminoso trans coming of age (Di sabato 23 luglio 2022) La recensione di Tutto è possibile: sulla sceneggiatura di Ximena García Lecuonam un coming-of-age di una ragazza trans al suo ultimo anno di liceo, tra evoluzioni della Gen-Z e condizionamenti. A sedici anni non sempre la difficoltà più grande è trovare se stessi, ma costruire letteralmente il coraggio di mostrare chi si è a tutti, senza se e senza ma. È questo il passaggio a cui guarderemo con la recensione di Tutto è possibile su Prime video dal 22 luglio, un coming of age diretto dall'attore di Pose e Cenerentola, Billy Porter, qui al suo debutto dietro la macchina da presa su una sceneggiatura dell'autrice trans Ximena García Lecuonam. Protagonista è Eva Reign nei ... Leggi su movieplayer (Di sabato 23 luglio 2022) Ladi: sulla sceneggiatura di Ximena García Lecuonam un-of-age di una ragazzaal suo ultimo anno di liceo, tra evoluzioni della Gen-Z e condizionamenti. A sedici anni non sempre la difficoltà più grande è trovare se stessi, ma costruire letteralmente il coraggio di mostrare chi si è a tutti, senza se e senza ma. È questo il passaggio a cui guarderemo con ladisu Prime video dal 22 luglio, unof age diretto dall'attore di Pose e Cenerentola,, qui al suodietro la macchina da presa su una sceneggiatura dell'autriceXimena García Lecuonam. Protagonista è Eva Reign nei ...

