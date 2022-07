borghi_claudio : Non ho votato Sala e quindi sono in minoranza, ricordo però a @BeppeSala che dovrebbe essere il sindaco di tutti, i… - Agenzia_Ansa : Chiara Ferragni: 'La sicurezza a Milano è fuori controllo'. L'influencer: 'Abbiamo bisogno di fare qualcosa, mi app… - repubblica : Chiara Ferragni, appello sulla sicurezza al sindaco Sala: 'A Milano troppa violenza' - UnioneSarda : Sicurezza, il sindaco di #Cagliari: “Ne parleremo col ministro Lamorgese” - AnsaSardegna : Sicurezza: sindaco Cagliari, Lamorgese martedì in città. Truzzu su recenti aggressioni, 'servono più agenti e contr… -

Ne parleremo martedì in occasione dell'incontro con la ministra Lamorgese a Cagliari per un comitato di ordine pubblico e". È il commento delPaolo Truzzu a poche ore dall'ultima ......'rigenerazione' e modellazione come area verde relax dove poter osservare gli skaters in... 'Nei mesi scorsi insieme alSalvo Pogliese - ha spiegato l'assessore Parisi - abbiamo ... Sicurezza: sindaco Cagliari, Lamorgese martedì in città SCERNI – Un vasto incendio che ha distrutto circa due ettari di vegetazione è divampato la scorsa notte alle 3.30 a Scerni (Chieti) sotto via Rossini e grazie al tempestivo intervento di Vigili del Fu ...Ma servono più agenti e più controlli. Ne parleremo martedì in occasione dell'incontro con il ministro Luciana Lamorgese a Cagliari per un comitato di ordine pubblico e sicurezza". È il commento del ...