Scontro tra due barche all'Argentario, un morto e un disperso (Di sabato 23 luglio 2022) Un morto, un disperso e quattro persone portate in salvo: è questo il bilancio di un incidente avvenuto nel tratto di mare tra l'Isola del Giglio e l'Argentario. A scontrarsi, nel pomeriggio di oggi, sono stati un motoscafo e una barca a vela. Leggi su tg24.sky (Di sabato 23 luglio 2022) Un, une quattro persone portate in salvo: è questo il bilancio di un incidente avvenuto nel tratto di mare tra l'Isola del Giglio e l'. A scontrarsi, nel pomeriggio di oggi, sono stati un motoscafo e una barca a vela.

repubblica : Fumo invade l'autostrada, ragazza di 28 anni muore nello scontro tra 4 auto sulla Roma-Civitavecchia: tre feriti - fattoquotidiano : Il Quattordici Luglio dei Migliori si è consumato nella navetta che il premier ha fatto tra Palazzo Chigi e il Coll… - capuanogio : Lo scontro per #Bremer tra #Juventus e #Inter è lo stesso scontro dell’estate 2019 per #Lukaku. Inteso come importa… - AnsaToscana : Scontro tra barche all'Argentario, un morto e un disperso. 4 persone in salvo, un ferito grave trasportato a Siena… - LaStampa : Scontro tra una barca a vela e un motoscafo all’Argentario: un morto e un disperso -