Roma | si schianta e muore mentre guida a 290 chilometri all’ora La folle corsa ripresa in video dall’amico

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 23 luglio 2022) Unvanno a oltre 290l’ora sul Gra e che riprende anche lo schianto nel qualeil conducente, un giovane di 21 anni. L’incidente è avvenuto sul Gra dilunedì 18 luglio: l’Audi lanciata avelocità si èta contro le barriere dei new jersey e per il ragazzo non c’è stato nulla da fare. È morto dopo l’arrivo al Policlinico di Tor Vergata. Sulla vicenda indaga la Polizia di Stato e non si esclude che l’auto avesse ingaggiato una gara con un’altra vettura poi fuggita. Nello schianto sono rimasti feriti altri due giovani rimasti intrappolati nella vettura e liberati dai vigili del fuoco. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.