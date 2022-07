Precipita da un sentiero del Bergamasco, morto 41enne (Di sabato 23 luglio 2022) Massimiliano Nolli, ha perso la vita nella mattinata di oggi sul Pian de l'Aser, lungo il sentiero che porta al rifugio Brunone. Il quarantunenne di Brugherio (Monza) era con un amico e stavano ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 23 luglio 2022) Massimiliano Nolli, ha perso la vita nella mattinata di oggi sul Pian de l'Aser, lungo ilche porta al rifugio Brunone. Il quarantunenne di Brugherio (Monza) era con un amico e stavano ...

