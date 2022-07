Milan | Capello | “Occhio lungo di Maldini e Massara | mi intriga”

(Di sabato 23 luglio 2022), che con ilha vinto tutto da allenatore e giocatore, ha parlato del campionato che sta per iniziando, dando le proprie idee.

PianetaMilan : .@acmilan, #Capello: 'Occhio lungo di #Maldini e #Massara, mi intriga' - SempreMilanit : ??? Le parole di Fabio #Capello ?? 'Ho dubbi sull'attacco del #Milan' #SempreMilan - sportli26181512 : Capello: 'Il Milan punta sulla qualità, Leao è una garanzia': Fabio Capello, allenatore, è intervenuto ai microfoni… - milansette : Capello: 'Il Milan punta sulla qualità, Leao è una garanzia' #acmilan #rossoneri - MilanNewsit : Capello: 'Il Milan punta sulla qualità, Leao è una garanzia' -

... il giocatore legato all'Eintracht Francoforte è anche in orbita, anche se le squadre ... quando arrivarono all'ombra del Colosseo Samuel, Emerson e Batistuta, portando la Roma didal ...: "Ilnel reparto d'attacco è indietro" .: "L'acquisto di Ketelaere sarebbe un deciso passo in avanti" .: "Ildeve lavorare sul presente e in ogni casi ci vuole ...