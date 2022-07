Mercato Milan, Ndicka diventa il nome più probabile per la difesa (Di sabato 23 luglio 2022) Ndicka è il nuovo obiettivo di Mercato numero uno per il Mercato del Milan, visto che va in scadenza e il prezzo può abbassarsi notevolmente. Leggi su pianetamilan (Di sabato 23 luglio 2022)è il nuovo obiettivo dinumero uno per ildel, visto che va in scadenza e il prezzo può abbassarsi notevolmente.

E_Silvestrin : #Botman ? #RenatoSanches ? #CDK ? Ho sempre detto che il mercato debba essere fatto di prime scelte. Il #Milan ha… - fraletizia : Aspettando De Ketelaere, il #Milan torna in campo: alle 18, in diretta e in esclusiva su Sportitalia, la sfida cont… - MarcoGuidi13 : Quando si dice che il mercato è dinamico… Se mi avessero detto due mesi fa che #Bremer sarebbe andato alla #Juve e… - QsvsFk : @NonEvoluto ?? Se il Bruge non vuole tenere un giocatore scontento basta che accetti l'offerta del Milan... evidente… - news_mercato_ : #Calciomercato, lo #Spezia ha superato il #Verona per il prestito di Daniel #Maldini dal #Milan -