Lo slogan degli anti Draghi? “Non so, non ho visto, se c’ero dormivo” (Di sabato 23 luglio 2022) Al direttore - Chi quota 100, chi quota 1.000. Poi dice che non lo sovrasta.Giuseppe De Filippi Al direttore - Diceva Voltaire che nessun fiocco di neve si è mai sentito responsabile di una valanga. Lo pensano anche Conte, Berlusconi e Salvini (che pure non sono filosofi).Michele Magno Era dai tempi del referendum costituzionale del 2016, ai tempi di Renzi, che il M5s, Forza Italia, la Lega e Fratelli d’Italia non si ritrovavano a festeggiare tutti insieme, a casa Travaglio. Con una piccola differenza: nel 2016, i partiti responsabili dell’affossamento del referendum festeggiavano tutti insieme a viso aperto, sotto la curva, con il pollice e l’indice distesi davanti alla bocca come farebbe Dybala. Oggi, nel 2022, i partiti responsabili dell’affossamento di Draghi sembrano essere usciti da una pièce teatrale di Luigi Lunari: “Non so, non ho ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 23 luglio 2022) Al direttore - Chi quota 100, chi quota 1.000. Poi dice che non lo sovrasta.Giuseppe De Filippi Al direttore - Diceva Voltaire che nessun fiocco di neve si è mai sentito responsabile di una valanga. Lo pensano anche Conte, Berlusconi e Salvini (che pure non sono filosofi).Michele Magno Era dai tempi del referendum costituzionale del 2016, ai tempi di Renzi, che il M5s, Forza Italia, la Lega e Fratelli d’Italia non si ritrovavano a festeggiare tutti insieme, a casa Travaglio. Con una piccola differenza: nel 2016, i partiti responsabili dell’affossamento del referendum festeggiavano tutti insieme a viso aperto, sotto la curva, con il pollice e l’indice distesi davalla bocca come farebbe Dybala. Oggi, nel 2022, i partiti responsabili dell’affossamento disembrano essere usciti da una pièce teatrale di Luigi Lunari: “Non so, non ho ...

