LIVE Tour de France 2022 in DIRETTA: iniziata la cronometro! Lampaert in ritardo, partito Ganna! (Di sabato 23 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA Tour DE France 2022 STARTLIST E PETTORALI DI PARTENZA DELLA CRONOMETRO 14.09: 1'09" il ritardo di Gradek su Bjerg al terzo intermedio 14.06: Vermeesch è terzo al primo intermedio a 19? da Bjerg 14.05: Al terzo intermedio resta pressochè invariato il vantaggio di Bjerg su Van Keirsbulck 14.04: partito FILIPPO Ganna! 13.59: Al secondo intermedio Bodnar è secondo a 14? da Bjerg 13.55: bene il polacco Gradek che è secondo a metà gara a 46? da Bjerg 13.54: Van Moer è secondo al secondo intermedio con un ritardo di 1'21" da Bjerg 13.50: Van Keirsbulck si inserisce al secondo posto al secondo intermedio, partito Senechal 13.48: Bjerg al secondo intermedio ha 1'35" di ...

