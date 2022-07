Le first lady di Lituania e Lettonia visitano Irpin e Bucha

Nautilus814 : RT @Gundam042: @petunianelsole @lucabattanta @BeppeSala Intanto sala pensa a mettere le pattuglie dove abitano i ferragnez...non sia mai ch… - cacuz79 : RT @Gundam042: @petunianelsole @lucabattanta @BeppeSala Intanto sala pensa a mettere le pattuglie dove abitano i ferragnez...non sia mai ch… - BubuOrsetto : RT @Gundam042: @petunianelsole @lucabattanta @BeppeSala Intanto sala pensa a mettere le pattuglie dove abitano i ferragnez...non sia mai ch… - cergi01 : RT @Gundam042: @petunianelsole @lucabattanta @BeppeSala Intanto sala pensa a mettere le pattuglie dove abitano i ferragnez...non sia mai ch… - Verafree4 : RT @Gundam042: @petunianelsole @lucabattanta @BeppeSala Intanto sala pensa a mettere le pattuglie dove abitano i ferragnez...non sia mai ch… -

Agenzia ANSA

Ledella Lettonia Andra Apine - Levite e della Lituania Diana Nausdien hanno visitato oggi le cittadine ucraine di Bucha e Irpin, nella regione di Kiev, teatro di massacri da parte delle forze ...Ucraina, Lukashenko: "Finiamola qua, se andiamo oltre ci sara' il conflitto nucleare" Lalituana in visita a Kiev. Lalituana Diana Nauseda sta visitando in queste ore Kiev . Lo ... Oggi il First Lady and Gentlemen Summit organizzato da Zelenska (ANSA) - ROMA, 23 LUG - Le first lady della Lettonia Andra Apine-Levite e della Lituania Diana Nausediene hanno visitato oggi le cittadine ucraine di Bucha e Irpin, nella regione di Kiev, teatro di ...Conversations with “bayong bag lady,” Scholastican Teresita Batista Villarama, occupied my week quite happily. A true Piscean, (March 17) she has always had the heart for the arts. “Even as a young ...