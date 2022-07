La settimana da incubo di Draghi con una sola Joya: cosa ha fatto felice il premier (Di sabato 23 luglio 2022) Non è stata una settimana facile per Mario Draghi dopo la fiducia “zoppa” in Senato che ha portato alla crisi di governo, alle dimissioni e in seguito alle elezioni anticipate che si terranno il prossimo 25 settembre. Il Corriere della Sera riferisce però di un momento di gioia, grazie a quello che per lui è un chiodo fisso: la Roma. “L'acquisto di Dybala l'ha galvanizzato, il fantasista argentino gli piace tanto. E il fatto che abbia segnato il primo gol della squadra in allenamento è per lui una sorta di premonizione” la ricostruzione del quotidiano sui pensieri del premier nei giorni in cui Tiago Pinto e i Friedkin sono riusciti a far firmare il contratto al fantasista argentino, rimasto svincolato dopo l'avventura alla Juventus. Per Draghi, che spesso si è concesso per alcune battute ... Leggi su iltempo (Di sabato 23 luglio 2022) Non è stata unafacile per Mariodopo la fiducia “zoppa” in Senato che ha portato alla crisi di governo, alle dimissioni e in seguito alle elezioni anticipate che si terranno il prossimo 25 settembre. Il Corriere della Sera riferisce però di un momento di gioia, grazie a quello che per lui è un chiodo fisso: la Roma. “L'acquisto di Dybala l'ha galvanizzato, il fantasista argentino gli piace tanto. E ilche abbia segnato il primo gol della squadra in allenamento è per lui una sorta di premonizione” la ricostruzione del quotidiano sui pensieri delnei giorni in cui Tiago Pinto e i Friedkin sono riusciti a far firmare il contratto al fantasista argentino, rimasto svincolato dopo l'avventura alla Juventus. Per, che spesso si è concesso per alcune battute ...

