Juventus, CdS: "Paredes al centro del gioco e Morata come un Jolly" (Di sabato 23 luglio 2022) Juventus, CDS- come riporta il CdS, la Juventus deve fare dei colpi davvero mirati per andare nel grande completamento della rosa. "La situazione è in divenire e l'obiettivo del club bianconero è di arrivare in fretta al traguardo. Anche perch é tra tre settimane sarà già campionato e l'intento è quello di consegnare al tecnico il gruppo più definito possibile per l'avvio della stagione. Prima le uscite, quindi. Il direttore dell'area tecnica, Federico Cherubini, è impegnato senza sosta nella trattativa per la risoluzione del contratto di Ramsey. Il confronto con l'entourage del gallese è in corso da tempo ma non è ancora il momento delle strette di mano. Il traguardo non è dietro l'angolo. La Juve intende risparmiare i 14 milioni lordi dell'ultimo anno di contratto del centrocampista; Aaron chiede una buonuscita.

