Gelbison | ufficiale l’ingaggio di Christian Nunziante

(Di sabato 23 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto Salerno – Lasi è assicurata le prestazioni del centrocampista classe 2000. Originario di Cava de’ Tirreni,arriva dalla Turris dove è approdato dopo una lunga permanenza nella Cavese. Con il club della sua città ha infatti compiuto tutta la trafila delle giovanili per poi passare in prima squadra sia in serie D che in serie C. Nelle ultime quattro stagioni vanta 59 presenze tra i professionisti. ”Sono contento di poter iniziare la mia esperienza con i colori rossoblù. L’approccio con il Presidente Maurizio Puglisi e il Direttore Sportivo Nicolò Pascuccio è stato ottimo sin dal primo momento. Spero di ripagare in campo la fiducia della Società”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.