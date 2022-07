wolfsxtar : RT @mult1formula: 'Il lavoro di squadra paga sempre', scopri l'opinione di Mekies riguardo la pole di Leclerc! ?? #F1 #frenchgp https://… - xqnge : RT @FormulaPassion: #F1 | Il direttore sportivo della Ferrari ha rivelato che la squadra aveva pensato di sfruttare la scia prima della chi… - autosprint : #Ferrari, #Mekies: “Pole di squadra” ?? - panzerottoF1 : RT @mult1formula: 'Il lavoro di squadra paga sempre', scopri l'opinione di Mekies riguardo la pole di Leclerc! ?? #F1 #frenchgp https://… - whitehydrangeaa : RT @mult1formula: 'Il lavoro di squadra paga sempre', scopri l'opinione di Mekies riguardo la pole di Leclerc! ?? #F1 #frenchgp https://… -

Unain pole in Francia non si vedeva dal 2008, con Kimi Raikkonen , ma quelli erano altri tempo e soprattutto Magny - Cours, un'altra pista. Un anno fa, infatti, il Paul Ricard fu un un banco di ...Come trasformare un inconveniente in un punto di forza. La, più volte criticata per alcuni errori commessi al box a livello di strategia, fa la parte ...e dal direttore sportivo Laurent...Leclerc e Sainz si assumono i rischi del gioco di scie e la strategia funziona e cancellano i brutti ricordi del Paul Ricard della gara del 2021 ...Dopo la pole di Charles Leclerc nel GP di Francia il direttore sportivo della scuderia di Maranello esalta il monegasco e Sainz: Sono fortissimi.