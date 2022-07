Elisa Isoardi è preoccupata | L’hanno messa in mezzo: “Non sarà semplice” (Di sabato 23 luglio 2022) La conduttrice Elisa Isoardi ha espresso la sua profonda preoccupazione a causa di una decisione inspiegabile: messa in mezzo La conduttrice Elisa Isoardi (screenshot Mediaset)Elisa Isoardi torna finalmente in tv al timone di un programma tutto suo. La conduttrice nella prossima stagione televisiva si occuperà di Vorrei dirti che: si tratta di un format che avrà come temi principali la cucina ed il territorio. Una sfida molto importante per lei che tornerà così a far compagnia al pubblico di Rai Due a partire dal prossimo 11 settembre. Un appuntamento di domenica per lei che si preannuncia essere allo stesso tempo molto complicato. La stessa conduttrice ha rivelato di essere preoccupata in quanto dovrà sfidare alcuni dei programmi più ... Leggi su specialmag (Di sabato 23 luglio 2022) La conduttriceha espresso la sua profonda preoccupazione a causa di una decisione inspiegabile:inLa conduttrice(screenshot Mediaset)torna finalmente in tv al timone di un programma tutto suo. La conduttrice nella prossima stagione televisiva si occuperà di Vorrei dirti che: si tratta di un format che avrà come temi principali la cucina ed il territorio. Una sfida molto importante per lei che tornerà così a far compagnia al pubblico di Rai Due a partire dal prossimo 11 settembre. Un appuntamento di domenica per lei che si preannuncia essere allo stesso tempo molto complicato. La stessa conduttrice ha rivelato di esserein quanto dovrà sfidare alcuni dei programmi più ...

