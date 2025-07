Non c' è bisogno di più tasse e di più Europa

In un mondo in cui le tasse e le politiche europee influenzano ogni aspetto della nostra vita, è fondamentale chiedersi se davvero la soluzione risieda nell'aumentare i prelievi o se esistano alternative più sostenibili. Le grandi imprese e le decisioni politiche spesso si intrecciano, creando un equilibrio delicato tra interessi economici e benessere sociale. È il momento di riflettere: come possiamo costruire un futuro più equo e responsabile?

Il fumo fa male: senza dubbio. A loro volta, in certe circostanze, le grandi imprese possono usare le risorse di cui dispongono per controllare il sistema politico e ottenere trattamenti privilegiati. C'è però da chiedersi se abbia senso usare tutto ciò in maniera pretestuosa per introdurre imposte (che, tra l'altro, in Italia porterebbero un pacchetto di sigarette sopra i 6 euro) e, soprattutto, per sbilanciare ulteriormente gli equilibri istituzionali continentali. Dinanzi a una Commissione europea che immagina altre tasse sui tabacchi e sulle aziende che superano i 50 milioni di fatturato si deve allora essere preoccupati.

