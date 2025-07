Dazi Cgia | Con le tariffe Usa al 30% costi per Italia fino a 35 mld Al Sud il conto più salato

I dazi doganali al 30% decisi dall’amministrazione Trump minacciano di scuotere l’economia italiana, con potenziali perdite che potrebbero raggiungere i 35 miliardi di euro all’anno, equivalenti a una vera e propria finanziaria. Le conseguenze si estendono ben oltre le esportazioni, influenzando anche il valore dell’euro, i mercati e i costi delle materie prime. A pagarne il prezzo più alto sarà il nostro tessuto produttivo, già fragile.

