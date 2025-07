Calciomercato Inter l’ex Audero vicino al ritorno in bianconero? Le ultime sull’estremo difensore ex Sampdoria

Il calciomercato dell’Inter si anima con voci di un possibile ritorno di Emil Audero, ex portiere della Sampdoria, ora in orbita Juventus. Con la situazione di Mattia Perin in evoluzione, la Vecchia Signora potrebbe puntare sull’esperienza di Audero come alternativa affidabile. La situazione si fa incandescente: sarà davvero Audero il nuovo volto tra i pali bianconeri? Le prossime settimane sveleranno il futuro di questo giovane talento tra i protagonisti del mercato.

di Dario Bartolucci Calciomercato Inter, Audero potrebbe presto tornare a Torino con la maglia della Juventus? Cosa filtra sull’ex nerazzurro. La situazione legata a Mattia Perin si sta evolvendo rapidamente. Il portiere bianconero, ormai da diverse settimane, ha fatto sapere alla dirigenza di voler lasciare Torino in cerca di un’esperienza da titolare. Una richiesta chiara, che ha spinto la Juve a valutare le alternative per il ruolo di secondo portiere dietro al nuovo titolare Michele Di Gregorio. Tra i profili in salita nelle ultime ore c’è quello di Emil Audero, cresciuto proprio nel settore giovanile della Juve e reduce da una stagione positiva e parte del calciomercato Inter della scorsa stagione. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter, l’ex Audero vicino al ritorno in bianconero? Le ultime sull’estremo difensore ex Sampdoria

