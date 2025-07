GERRY SCOTTI | NON HO RUBATO IL POSTO A STRISCIA DE MARTINO? I BELLI SONO AVVANTAGGIATI

Gerry Scotti si prepara a rivoluzionare la sua carriera con il debutto in access prime time su Canale 5, portando in scena "La Ruota della Fortuna". Dopo decenni di successi e una lunga storia nel mondo della television, l’amatissimo conduttore si affaccia a un nuovo orizzonte, pronto ad affrontare questa sfida con entusiasmo. Una novità che promette di catturare l’attenzione di tutti, dimostrando ancora una volta che i grandi non smettono mai di sorprendere.

Gerry Scotti da lunedì 14 giugno sbarca nell’access prime time di Canale 5 con la nuova edizione de “La Ruota della Fortuna”. Una novità storica e dalle alte aspettative. “Per me è un esordio in un orario mai sperimentato in 40 anni di carriera. È venuto il tempo di lasciare altri titoli che forse ho fatto per troppi anni”, così Scotti al Corriere della Sera. La sua nuova casa sarà quella occupata ininterrottamente da decenni dai format di Antonio Ricci, da Paperissima Sprint e Striscia la Notizia che tornerà a novembre, parola di Pier Silvio Berlusconi. “Ha rubato il posto ad Antonio Ricci?”, chiede Renato Franco a Gerry. 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - GERRY SCOTTI: “NON HO RUBATO IL POSTO A STRISCIA. DE MARTINO? I BELLI SONO AVVANTAGGIATI”

Mediaset rinnova con Gerry Scotti e annuncia nuovi progetti per Canale 5 - Mediaset ha ufficializzato il rinnovo della collaborazione con Gerry Scotti, consolidando una partnership di successo nel panorama televisivo italiano.

