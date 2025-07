GUIDA TV 12 LUGLIO 2025 | GIOCA AL TOTOSHARE E INDOVINA L’ASCOLTO DEL GIALLO DI RAI2

Sei curioso di scoprire cosa offre questa sera in tv? Tra film, talent show e programmi d’approfondimento, la programmazione di oggi promette emozioni per tutti i gusti. Che tu voglia seguire il giallo su Rai2 o immergerti in un film su Rete 4, c’è davvero l’imbarazzo della scelta. Pronto a selezionare il meglio della serata? Ecco la guida tv di BubinoBlog, buona visione!

Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco la Guida Tv di BubinoBlog, buona visione! Rai1 21:30 00:20 Dalla Strada al Palco R Premio Marisa Bellisario Talent Show Evento Rai2 21:20 23:00 Gli Occhi Blu dell'Ossessione 1°Tv Nella Mente di Narciso Film Doc. Rai3 21:25 23:35 Un Altro Ferragosto Tg3 Film Notiziario Rete 4 21:30 23:35 Fuochi d'Artificio Ma Che Colpa Abbiamo Noi Film Film Canale 5 21:40 01:00 Ciao Darwin 9 R Tg5 Show Notiziario Italia 1 21:30 00:10 Jurassic Park Sport Mediaset Notte Film Talk Show La7 21:15 23:40 The Peacemaker Il Presidio: Scena di un Crimine Film Film Tv8 21:15 22:40 4 Ristoranti R 4 Hotel R Talent Talent Nove 21:30 23:05 Faking It: Bugie Criminali Faking It: Bugie o Verità? Inchieste Inchieste

