Tsunami dazi Tajani predica fiducia nel negoziato ma per Schlein il governo si sveglia tardi

In un clima di crescente tensione internazionale, Tajani invita alla calma e al dialogo, mentre Schlein critica la risposta tardiva del governo italiano. Tra diplomazia e fermezza, il dibattito si infiamma: quale strategia adottare di fronte alle sfide globali? La partita è aperta e le decisioni di oggi plasmeranno il nostro futuro. Alla fine, capiremo quale strada sceglieranno le leadership italiane ed europee per affrontare questa complessa fase di incertezza.

All'indomani della temuta lettera trumpiana, dal fronte del governo, Antonio Tajani incita alla reazione pensata e ragionata, "trattare a testa alta", perché "questa fase di incertezza deve terminare" e quindi: "Negoziare se possibile, reagire se necessario". Ma, per la segretaria dem non è sufficiente: servirebbe tracciare una linea netta tra l'Ue e Washington, senza preoccuparsi del tycoon ma pensare a "colpire gli Usa dove fa più male". 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Tsunami dazi, Tajani predica fiducia nel negoziato ma per Schlein “il governo si sveglia tardi”

tajani - governo - tsunami - dazi

