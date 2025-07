Rogo distrugge capanno agricolo | i Vigili del fuoco evitano l’estensione alla vegetazione

Un rogo improvviso ha devastato un capanno agricolo a Cesenatico, minacciando la vegetazione circostante. Fortunatamente, i vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente, evitando che le fiamme si estendessero alla natura. Alle prime luci dell'alba, i soccorritori hanno lavorato senza sosta per domare l’incendio e mettere in sicurezza l’area. La rapidità e il coraggio dei pompieri hanno fatto la differenza, dimostrando ancora una volta come la prevenzione sia fondamentale per proteggere il territorio.

Capanno agricolo in fiamme nella prima mattinata di domenica a Cesenatico, in via Canale Bonificazione. L’allarme è scattato intorno alle 6,30, attivando due squadre dei Vigili del Fuoco dei distaccamenti di Cesena e Savignano. Il personale del 115 ha provveduto alle operazioni di spegnimento. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

In questa notizia si parla di: capanno - agricolo - vigili - fuoco

Tavullia (PU). Capanno agricolo in fiamme, intervento tempestivo dei vigili del fuoco evita danni maggiori Vai su Facebook

Incendio nella notte: rogo domato in un capannone agricolo Vai su X

Rogo distrugge capanno agricolo: i Vigili del fuoco evitano l’estensione alla vegetazione; Cesenatico, incendio in un capanno agricolo; Tavullia (PU). Capanno agricolo in fiamme, intervento tempestivo dei vigili del fuoco evita danni maggiori.

Sala, capanno agricolo in fiamme - Sala, capanno agricolo in fiamme La preghiera dell’arcivescovo Antonio Giuseppe per la XV domenica del Tempo ordinario Auto fuori strada a Diegaro, un morto Un giorno al monte Fumaiolo con i ... Riporta corrierecesenate.it

Villasor, a fuoco un capannone del consorzio di bonifica: bloccata la strada - In una giornata piuttosto pesante a livello di incendi, a Villasor è andato a fuoco un capannone del consorzio di bonifica sulla strada provinciale 4 al chilometro 14. Come scrive msn.com