Tu puoi aver sbagliato ma non sei il tuo errore Quanto fa male la mancanza di autostima

In un mondo che spesso misura il valore con i risultati, la mancanza di autostima può diventare una ferita profonda. È facile sentirsi zero, incapaci di affrontare le sfide quotidiane, e credere che il proprio valore sia pari a zero. Ma questa convinzione è solo un'ombra, e dietro di essa si nasconde una verità più grande: ogni errore è un passo verso la crescita. Perché, come scoprirai, il vero valore si costruisce anche nelle cadute.

«Valgo zero! Faccio zero! Ottengo zero! Sono zero!», mi confida tra le lacrime un trentenne deluso dalla vita o forse più da se stesso. Il Confessionale non è solo lo spazio dei peccati e degli errori, ma anche l'opportunità della condivisione nella ricerca di una verità interiore e di un senso per quello che si vive. «Scusa - lo interrompo - ma tu ti chiami Renato?». «No! Perché?», risponde guardandomi basito. «Ecco, questo è il peccato! Perché se sei zero e ti chiamassi Renato, Renato Zero appunto, la tua prospettiva di vita sarebbe molto diversa, applaudita per creatività, fortuna, arte, poesia, stravaganza, fantasia.

