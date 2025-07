Milan che Modric arriva? I suoi numeri al Mondiale per Club …

Il grande giorno si avvicina: Luka Modric, il centrocampista clamoroso, sta per sbarcare a Milano con il sogno di vestire i colori del Milan. Ma quanto ha brillato al Mondiale per Club? Scopriamo insieme i numeri e le imprese che hanno fatto di lui una leggenda del calcio internazionale. Restate con noi, perché questa trattativa potrebbe rivoluzionare il calcio italiano!

Milan, Modric pronto a sbarcare a Milano per le visite mediche e la firma con i rossoneri. Come e quanto ha giocato al Mondiale per Club?.

Milan, trattativa ai dettagli per Modric: possibile chiusura nei prossimi giorni | Primapagina - Il Milan si prepara a scrivere un capitolo da sogno con Luka Modric! La trattativa è ora ai dettagli e potrebbe concludersi nei prossimi giorni, un colpo che non solo rinforzerebbe la squadra, ma accenderebbe l’entusiasmo dei tifosi in un periodo di grande fermento nel calcio italiano.

#RealMadrid eliminato dal Mondiale per Club per mano del PSG in semifinale Questo vuol dire che Luka #Modric è pronto a sbarcare in Italia per iniziare la sua nuova avventura al #Milan Cosa potrà dare ai rossoneri? Quale sarà il suo impatto? LEG Vai su Facebook

| ULTIMA ORA: Luka Modric al Milan, CI SIAMO!!!!!! Il veterano croato √® pronto a unirsi ai giganti italiani dopo l'eliminazione del Real Madrid dal Mondiale per Club. √ą stato concordato un contratto annuale fino al 2026. Vai su X

L'addio commovente del mito Modric. Con il Milan nel futuro; Milan-Modric, visite mediche programmate: ecco quando arriva; Modric al Milan: dall'ultima partita col Real Madrid alla firma coi rossoneri, ecco quando sarà ufficiale.

Modric al Milan: lunedì sosterrà le visite mediche nel capoluogo lombardo, poi arriverà l'annuncio del club rossonero - Il centrocampista croato ha disputato il Mondiale per Club con il Real Madrid ma da tempo è di fatt ... Si legge su eurosport.it

Milan-Modric, visite mediche programmate: ecco quando arriva - Sarà lunedì la giornata di Luka Modric: il Pallone d'Oro 2018 svolgerà l'iter delle visite mediche, prima di poter essere annunciato ufficialmente come nuovo giocatore del Milan. Secondo calciomercato.com