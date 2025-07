Gerry Scotti lancia la sfida ad Affari Tuoi | Se dal 28% passa al 25% il risultato è arrivato

Gerry Scotti si prepara a rivoluzionare il prime time, sfidando Affari Tuoi con la sua nuova "Ruota dell’Access". Il toto delle variazioni di palinsesto infiamma gli spettatori, mentre i pacchi tornano a essere il vero simbolo di quell’ora. Tra sfide e colpi di scena, Gerry si definisce "ingiocabile" come il PSG del calcio: ma il suo spirito da vecchio pazzo promette ancora grandi sorprese. La gara è appena iniziata!

Gerry Scotti lancia la sfida dell’ access con La Ruota della Fortuna. Più che a Techetechetè, che schiera la versione TopTen con Bianca Guaccero per contrastare il ritorno del game di Canale 5, ad Affari Tuoi, che a settembre tornerà su Rai 1. Mi faccia usare una parolaccia, i pacchi sono il nuovo benchmark di quell’ora. Molti dicono che loro sono il PSG del calcio: ingiocabili. Ma visto che sono un vecchio pazzo, la parola ingiocabilità non mi piace. Se abitualmente fanno il 28% di share e si mettono a fare il 25% vorrà dire che il risultato è arrivato dichiara il conduttore al Corriere. E La Ruota, invece? Ve lo diciamo noi: sembra che l’ obiettivo durante l’estate sia del 20% di share, in autunno del 16%. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Gerry Scotti lancia la sfida ad Affari Tuoi: “Se dal 28% passa al 25%, il risultato è arrivato”

