Trump al lavoro sullo Scudo di Abramo Mauritania verso Israele?

Secondo quanto rivelato in esclusiva da Semafor, la Casa Bianca avrebbe esplorato la possibilitĂ di un incontro tra il presidente mauritano Mohamed Ould Ghazouani e il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu durante il mini vertice Usa-Africa in corso a Washington. Tuttavia, l’ambasciatrice della Mauritania negli Stati Uniti, Cisse Mint Cheikh Ould Boide, ha smentito categoricamente che tale incontro sia stato pianificato, definendo le indiscrezioni “fake news”. In una dichiarazione rilasciata a Sahara Media, ha inoltre precisato che, in presenza del presidente in visita ufficiale, solo l’ufficio comunicazione della presidenza è autorizzato a rilasciare dichiarazioni pubbliche. 🔗 Leggi su Formiche.net

