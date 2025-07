Garlasco Andrea Sempio cambia avvocato? Lovati fa chiarezza e attacca la Procura su Ignoto 3

L'avvocato di Andrea Sempio, Massimo Lovati, smentisce le voci sul cambio di legale e attacca la Procura sul Dna di Ignoto 3.

Garlasco, perché la mamma di Andrea Sempio è stata convocata dai carabinieri: potrebbe non rispondere - La mamma di Andrea Sempio, Daniela Ferrari, è stata convocata dai carabinieri del Nucleo investigativo come persona informata dei fatti e oggi alle 10 verrà ascoltata in caserma.

Caso Garlasco, spunta il nome di Antonio: ex vigile del fuoco legato alla madre di Andrea Sempio - Una nuova figura emerge nel giallo di Garlasco, gettando un’ombra inedita sulle indagini riaperte per l’ omicidio di Chiara Poggi, avvenuto nell’estate del 2007.

I genitori di Chiara Poggi: «Andrea Sempio non c’entra: non ci stupisce che ci fosse il suo Dna. Chi ha ucciso nostra figlia è Alberto Stasi» - Rita Preda e Giuseppe Poggi spiegano perché rimangono convinti che il colpevole dell’omicidio sia l’ex fidanzato della figlia, condannato in via definitiva a 16 anni

“Alle 11 e 30 del mattino a Vigevano girava già la voce su quello che era successo a Garlasco” Così a #zonabianca Massimo Lovati, l’avvocato di Andrea Sempio. Vai su Facebook

Garlasco, Andrea Sempio cambia avvocato? Lovati fa chiarezza e attacca la Procura su Ignoto 3 - Nelle ultime ore sono circolate voci sulla possibilità che Andrea Sempio, indagato per il delitto di Garlasco, possa cambiare legale. Si legge su virgilio.it

Massimo Lovati, avvocato di Sempio: «Il Dna ignoto conferma l'estraneità di Andrea, una balla che stia pensando di cambiare legale. Cosa direi a Stasi? Niente» - All’indomani della notizia del ritrovamento di un nuovo profilo genetico maschile di un «ignoto 3 ... Secondo informazione.it