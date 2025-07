STEFANO BINI A BUBINOBLOG | IL MIO DEBUTTO SU LA7 È UNA SFIDA IMPORTANTISSIMA.

Benvenuti, amici di BubinoBlog! Oggi abbiamo il piacere di riabbracciare Stefano Bini, protagonista del suo debutto su La7 con il nuovo entusiasmante programma “L’Italia più bella che c’è!”. Un'occasione imperdibile per scoprire i dettagli di questa sfida ambiziosa e conoscere il volto dietro la telecamera. Stefano, pronto a mostrarci le meraviglie del nostro Paese, ci svela tutti i retroscena di questa avventura unica. Restate con noi!

Stefano Bini torna su BubinoBlog in concomitanza del suo debutto su La7. Da domenica 13 luglio a domenica 5 ottobre condurrà L’Italia più Bella Che C’è! e per questa importante occasione il conduttore si è sottoposto ad una lunga intervista. Ciao Stefano e bentornato su BubinoBlog. Eccoci pronti con una nuova intervista. Veniamo subito a te. Domenica debutterà un nuovo programma su La7.it “L’Italia più bella che c’è!” già il titolo è una garanzia. È la tua prima volta su La7? È emozionante? Più che emozionato! Dopo cinque anni in Rai, è logico che le nuove avventure stuzzicano sempre, soprattutto un creativo. 🔗 Leggi su Bubinoblog