raid di israele su sito distribuzione acqua 6 bimbi morti

Una tragica escalation nel conflitto israelo-palestinese scuote ancora di più la fragile regione di Gaza. Questa mattina, un raid israeliano ha colpito un sito di distribuzione dell'acqua nel campo profughi di Nuseirat, causando la morte di sei bambini e di almeno altri quattro palestinesi, con 16 feriti, tra cui sette bambini in gravi condizioni. Le immagini e le testimonianze parlano di una tragedia che chiede urgentemente attenzione internazionale e risposte concrete.

Almeno 10 palestinesi, tra cui sei bambini, sono rimasti uccisi e altri 16 sono rimasti feriti questa mattina quando aerei militari israeliani hanno bombardato un punto di distribuzione dell'acqua nel campo profughi di Nuseirat, nella Striscia di Gaza centrale. Lo riporta l'agenzia palestinese Wafa. Le vittime sono state portate all'ospedale di Al-Awda. Tra i feriti c'erano sette bambini, alcuni in condizioni critiche. Fonti mediche hanno confermato che dall'inizio della giornata sono stati uccisi 27 palestinesi negli attacchi israeliani nella Striscia di Gaza, 18 dei quali nella sola Nuseirat.

