Musk investe due miliardi di dollari di SpaceX nella sua xAI

Elon Musk torna a puntare sull’intelligenza artificiale con decisione, investendo due miliardi di dollari in xAI, la startup fondata dal magnate stesso. Questa mossa strategica segna un passo deciso nella sfida tra Musk e OpenAI, società che lui aveva contribuito a creare. Un investimento che promette di rivoluzionare il panorama dell’IA e di consolidare la posizione di Musk come protagonista indiscusso nel settore tecnologico. La sfida è appena iniziata.

La compagnia aerospaziale SpaceX di Elon Musk ha accettato di investire due miliardi di dollari in xAI, ovvero la startup di intelligenza artificiale del magnate, che torna a scommettere fortemente sull’IA con l’obiettivo di sfidare OpenAI del rivale Sam Altman, società che lui stesso aveva contribuito a fondare nel 2015 prima di allontanarsene. Lo riporta il Wall Street Journal, citando investitori vicini alle due società. La somma di due miliardi di dollari equivale a quasi la metà della recente raccolta di capitale (coordinata da Morgan Stanley) del produttore del chatbot Grok, basato sull’intelligenza artificiale e simile al più popolare ChatGpt. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Musk investe due miliardi di dollari di SpaceX nella sua xAI

In questa notizia si parla di: miliardi - dollari - musk - spacex

Trump nel Golfo a caccia del jackpot, obiettivo accordi per mille miliardi di dollari - Donald Trump è nel Golfo per puntare a un gigantesco jackpot di accordi economici. Con un focus su contratti da mille miliardi di dollari, il presidente americano inizia il suo tour in Arabia Saudita.

Wsj, Musk investe 2 miliardi di SpaceX nella sua xAI. Nell'ambito di una raccolta di capitale di 5 miliardi di dollari. #ANSA Vai su X

SpaceX proverà a vendere azioni della società con una valutazione di 400 miliardi di dollari, 50 miliardi in più rispetto alla precedente valutazione di dicembre 2024. Tutti i dettagli: https://www.astrospace.it/2025/07/09/spacex-vendera-azioni-ad-una-valutazio Vai su Facebook

Musk investe due miliardi di dollari di SpaceX in xAI; Media: Musk investe 2 miliardi di dollari di SpaceX nella sua xAI; Usa, Wsj: “Musk investe 2 miliardi di SpaceX nella sua xAI”.

Musk investe due miliardi di dollari di SpaceX nella sua xAI - L’obiettivo è potenziare lo sviluppo del chatbot Grok. Scrive lettera43.it

Musk rilancia su xAI e sfida OpenAI: 2 miliardi da SpaceX per l'intelligenza artificiale - Con un’operazione che non ha precedenti, SpaceX ha deciso di investire 2 miliardi di dollari nella startup di intelligenza artificiale xAI, ... Segnala tg.la7.it