Sono tornate le sneakers retrò in trend direttamente dalle passerelle

riempire le strade di un fascino intramontabile e irresistibile. Le sneakers rétro, con il loro mix di nostalgia e innovazione, stanno trasformando il modo di interpretare lo stile quotidiano, rendendo ogni passo un’espressione di personalità e gusto. Preparati a riscoprire il passato per conquistare il presente: queste scarpe sono pronte a ridefinire il tuo look e a lasciarti senza fiato.

Il 2025 ha un nuovo protagonista in fatto di moda: le sneakers rétro. Non si tratta di una semplice operazione nostalgia, ma di un'aesthetic ben precisa, che mescola riferimenti iconici a una ricerca sempre più consapevole di stile e identità. Le scarpe da ginnastica ispirate ai tempi passati – dagli anni Settanta fino ai primi Duemila – stanno ridefinendo l'idea stessa di scarpa casual, diventando invece qualcosa di extra in trend, tanto da ritrovarle sulle nostre amate passerelle. Sneakers rétro: il ritorno delle scarpe del passato che dominano le sfilate da Miu Miu a Loewe. L'onda revival ha travolto passerelle e street style.