Canale 5 si conferma il palcoscenico preferito per le serie turche, e con l’arrivo di “Innocence” si apre un nuovo capitolo di romantic thriller che promette emozioni intense. Debuttando dal 12 luglio alle 14:30, questa prima visione assoluta porta in scena volti noti come Serkay Tütüncü e Alayça Öztürk, pronti a catturare il pubblico. La domanda è: riuscirà questa nuova serie a consolidare il suo ruolo nel cuore degli spettatori, o rischia di essere solo l’ennesimo caso di…

Canale 5 è invasa dalle serie turche. Non bastano quelle in onda e partite di recente visto che si aggiunge “Innocence”, un romantic thriller con vari volti visti in Terra Amara e Mr. Wrong. Debutta dal 12 luglio, sabato e domenica, su Canale 5, alle ore 14:30 – in prima visione assoluta ed esclusiva – «Innocence». Nel cast del romantic thriller, tra gli altri, Serkay Tütüncü ( Mr. Wrong ), Alayça Öztürk ( Terra Amara ), Kimya Gökçe ( DayDreamer, Mr. Wrong ). Al centro del racconto, una madre che cerca di salvare la giovane figlia da una relazione sbagliata. Bahar (Deniz Çak?r), separata con due figli, tenta di ostacolare il primo amore di Ela (?layda Ali?an). 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - INNOCENCE: SU CANALE 5 AL VIA L’ENNESIMA SERIE TURCA. RISCHIO ASSUEFAZIONE?

