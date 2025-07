Noi i pro Pal e l' antisemitismo elevato a valore civile

In un mondo sempre più diviso e polarizzato, le manifestazioni di intolleranza e antisemitismo assumono connotazioni che spesso vengono elevate a valori civili da certi gruppi. La recente protesta sotto le sedi dei giornali italiani ne è un esempio lampante, rivelando quanto sia fondamentale mantenere lucidità e fermezza nel difendere i principi di libertà e rispetto. Solo così possiamo sperare di contrastare questa deriva e preservare i nostri valori fondamentali.

Torno a mente fredda sull'assedio di Potere al Popolo e di altri gruppetti filo-palestinesi alle sedi del Giornale e di Libero giovedì scorso. Non lo ritengo uno spreco di inchiostro della ditta e di tempo per i lettori scriverne, perché persino le idiozie aiutano a renderci conto dello stato del mondo e delle due o tre cose per cui è necessario non scendere da cavallo. Non dico per coraggio (quei gruppetti protestatari, pur bercianti maledizioni, non avrebbero spaventato una famigliola di passerotti all'abbeverata), ma per decenza. Provo a formulare qualche pensiero, anche se mi rendo conto che in questo secolo, come ai primordi, funzionano meglio le clave.