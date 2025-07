Ascolti TV | Venerdì 11 Luglio 2025 Il Best Of del Summer Hits 15.6% vince facile contro Vanina 10.2% Quarto Grado svetta al 12.2%

Venerdì 11 luglio 2025 si è acceso il palcoscenico televisivo con punte di ascolto eccezionali e sorprese nei numeri. Tra i protagonisti della serata, il “Best of Summer Hits” su Rai1 ha conquistato 1.828.000 spettatori, dimostrando ancora una volta il fascino della musica estiva. Intanto, il mondo dello sport e delle fiction continua a catturare il pubblico. Ecco i dettagli di una serata ricca di intrattenimento e sfide televisive.

Nella serata di ieri, venerdì 11 luglio 2025, su Rai1 Tim Summer Hits – Best Of ha interessato 1.828.000 spettatori pari al 15.6% di share. Su Canale5 la replica di Vanina – Un Vicequestore a Catania ha conquistato 1.254.000 spettatori con uno share del 10.2%. Su Rai2 la partita degli Europei Femminili di Calcio – Italia-Spagna intrattiene 1.362.000 spettatori pari al 9.7%; pre e post gara a 782.000 spettatori pari al 6.1%. Su Italia1 Chicago Fire incolla davanti al video 858.000 spettatori con il 7%. Su Rai3 Buongiorno, notte segna 283.000 spettatori (2.1%). Su Rete4 Quarto Grado totalizza un a. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Ascolti TV | Venerdì 11 Luglio 2025. Il Best Of del Summer Hits (15.6%) vince facile contro Vanina (10.2%), Quarto Grado svetta al 12.2%

