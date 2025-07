Il piccolo Allen è stato ritrovato le parole del sindaco di Ventimiglia

Un sospiro di sollievo ha attraversato Ventimiglia: il piccolo Allen, scomparso nel nulla da oltre 24 ore, è stato ritrovato vivo e in buone condizioni nei boschi vicini al camping di Latte. La comunità si stringe attorno alla famiglia, felice per questa vittoria sulla paura. La vicenda si conclude con una nota di speranza e solidarietà, dimostrando che insieme si possono superare anche le prove più difficili. Una storia a lieto fine che resterà impressa nei cuori di tutti.

Paura e sollievo: il piccolo Allen è stato ritrovato dopo un giorno di ricerche a Ventimiglia. Si è conclusa nel migliore dei modi la vicenda che ha tenuto con il fiato sospeso un intero paese: il piccolo, di soli 5 anni, è stato ritrovato vivo dopo essere scomparso per oltre 24 ore nei boschi attorno al camping di Latte a Ventimiglia. Una storia a lieto fine. Tutto è iniziato venerdì, quando Allen si era allontanato dal campeggio. La zonaè immersa nel verde ed è un intreccio di sentieri e radure che può facilmente disorientare anche un adulto.

