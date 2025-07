Abbadia Lariana 24enne annegato nel lago | ' ' Mentre Isa affogava c' era chi filmava col cellulare' '

Tragedia ad Abbadia Lariana: mentre Isa si lanciava in acqua per soccorrere gli amici, un improvviso abbassamento del fondale ha trasformato la tranquilla spiaggia in un incubo. Un episodio che ha scosso l’intera comunità e sollevato interrogativi sulla sicurezza nei luoghi di balneazione. Una storia straziante di coraggio e fatalità che ci ricorda quanto possa essere imprevedibile la forza della natura.

Abbadia Lariana (Lecco), 13 luglio 2025 – Isa è corso in acqua per raggiungere alcuni amici. Credeva fosse bassa e non si è tolto nemmeno i vestiti di dosso. Invece il lago un paio di metri al largo dalla spiaggia di Abbadia Lariana è diventato fondo all'improvviso. Isa, che non sapeva nuotare, ha provato come poteva a non annegare, ma in pochi istanti è andato sotto, senza più riemergere. I sommozzatori hanno poi individuato il suo corpo a 7 metri di profondità . Isa Gupta aveva 24 anni  compiuti a settembre. Era originario dell'India. I testimoni. "Stavo bevendo qualcosa a riva – racconta Paolo, un testimone -.