quarto grado i casi di stasera 11 luglio 2025

Nuovo appuntamento questa sera, venerdì 11 luglio, alle 21.20 su Rete 4, con Quarto Grado, il programma di approfondimento di cronaca nera condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Caso Garlasco. In apertura di puntata continuano gli aggiornamenti sul caso di Chiara Poggi, con le ultime notizie emerse dalle indagini degli inquirenti, ancora in cerca di risposte definitive sull’impronta 33 e sul fatto che Chiara fosse sola nella villa di Garlasco. Caso Resinovich. Spazio, nel corso della puntata, anche alla vicenda di Liliana Resinovich. Mentre sono in corso accertamenti sui reperti, la difesa di Sebastiano Visintin, unico indagato per la morte della moglie, ricorre in Cassazione proclamandone l’innocenza. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it