Sottopasso via Mobilio Cammarota | Amministrazione ipocrita e sleale

"Le oltre cento contravvenzioni in poche ore a seguito della riapertura parziale del sottopasso di via Mobilio non rappresentano la disobbedienza dei cittadini ma l'incapacitĂ e l'ipocrisia di chi governa la viabilità ". Lo afferma in una nota il Presidente della Commissione Trasparenza Antonio Cammarota al Comune di Salerno.  " Riaprire il sottopasso con cartelli demenziali, prima di obbligo di procedere dritto anzichè il contrario, poi di divieto di accesso posizionato però in diagonale", afferma Cammarota, " induce in errore gli automobilisti, che quel tratto lo hanno percorso per decenni, e che si trovano la polizia municipale dopo il tunnel per sanzionare ma non prima per indicare la direzione consentita".

