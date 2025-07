Calciomercato Roma il Benfica piomba su Rios | Wesley criptico sui social

Il calciomercato della Roma si anima con il Benfica che si fa avanti per Ríos, mentre Wesley rimane avvolto nel mistero sui social. Gasperini, nel frattempo, si concentra sul primo giorno di ritiro senza gli innesti desiderati dal ds Massara. Tra le scelte chiave per fascia destra e mediana, i due talenti sono pronti a integrarsi nel calcio italiano, ma la vera sfida sarà...

Gasperini concentrato su un primo giorno di ritiro che vedrà la Roma subito al lavoro dopo le visite mediche di idoneità, senza però quegli innesti dal calciomercato che aveva chiesto a Massara prima dell'inizio delle danze. Richard Rios e Wesley sono i prescelti per fascia destra e mediana, nonché gli elementi che il mister vorrebbe avere subito a Trigoria per poterli abituare ad un calcio italiano completamente diverso da ciò a cui sono abituati. Si parte dal centrocampista colombiano, per il quale ci sono novità. L'offerta di 22 milioni più 3 di bonus della Roma non è sufficiente per convincere un Palmeiras che ne vuole 30 senza bonus o sconti, visto che il cartellino del giocatore non è di sua totale proprietà.

