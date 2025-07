I dazi di Trump sui farmaci costano 4 miliardi all’Italia

I dazi imposti da Trump sui farmaci hanno un impatto economico di ben 4 miliardi di euro sull’Italia, con conseguenze significative per il settore farmaceutico. Marcello Cattani di Farmindustria analizza come queste barriere commerciali, unite alla svalutazione del dollaro, complicano ulteriormente le esportazioni italiane negli Stati Uniti. Un contesto che mette in risalto l’importanza di strategie resilienti per salvaguardare il nostro export e tutelare l’innovazione del settore.

Il presidente di Farmindustria Marcello Cattani ha spiegato all'agenzia di stampa Adnkronos il possibile impatto dei dazi sul settore farmaceutico italiano. I farmaci sono il secondo export italiano negli Usa per valore stessa posizione che ricopre nel contesto generale delle esportazioni dal nostro Paese. A pesare non sono soltanto i dazi, ma anche la progressiva svalutazione del dollaro sull'Euro, che sta rendendo più difficile esportare nel Paese. I costi sommati potrebbero arrivare a 4 miliardi di dollari ogni anno. I costi dei dazi al 30% di Trump sui farmaci. L'allarme di Cattani arriva il giorno dopo la pubblicazione della lettera con cui gli Usa hanno ufficializzato con una lettera che, allo scadere del 1° agosto, le merci dell'Unione europea importate negli Stati Uniti subiranno dazi del 30% del loro valore.

