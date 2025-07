Lang e Beukema il Napoli programma le visite mediche

Il calciomercato del Napoli si infiamma: Lang e Beukema sono sempre più vicini a vestirsi di azzurro, mentre la squadra prepara le visite mediche per consolidare le trattative. Due acquisti strategici pronti a rafforzare il reparto difensivo e regalare a Antonio una rosa ancora più competitiva. La sessione estiva si fa intensa, e i tifosi non vedono l’ora di scoprire come si definiranno questi affari di mercato.

Il Psv potrebbe cedere Noa Lang al Napoli per 20 milioni - Il Napoli si prepara a un colpo da maestro: Noa Lang, talento olandese del PSV, potrebbe approdare in azzurro per 20 milioni.

Ore caldissime per i prossimi colpi del Napoli dopo gli ingaggi del fuoriclasse De Bruyne e del promettente Marianucci. De Laurentiis, il direttore sportivo Manna e Conte si preparano a definire altri affari: Lang, Beukema, probabilmente Ndoye. E c’è l’attacco d Vai su Facebook

A Dimaro lavori finiti: Conte aspetta Lang e Beukema. Caso Osimhen: è stallo - Giovedì prossimo partirà il ritiro: visite già programmate per i due nuovi acquisti. Riporta rainews.it

