Il massacro della famiglia Poggi

sensazionalismo e il rispetto per la privacy. La vicenda di Chiara Poggi continua a scuotere le coscienze, rivelando come il confine tra cronaca e voyeurismo sia ormai sfumato, alimentando un'onda di dolore e indignazione che sembra non voler placarsi. È fondamentale riflettere su cosa significhi davvero fare giustizia e rispettare la memoria di chi non può più difendersi.

Barbarie. Non c'è altro termine per indicare la sofferenza cui le cronache delle nuove indagini sul delitto di Garlasco stanno sottoponendo la famiglia di Chiara Poggi. Ancora prima che si raggiungesse il top, con la messa in vendita in rete del video dell'autopsia della povera vittima, era evidente che nel raccontare quanto di nuovo stava accadendo intorno a quel delitto di diciotto anni fa erano saltate le poche regole che ancora limitavano la trasformazione in show triviale delle tragedie umane di cui la cronaca nera e giudiziaria si abbevera. È una constatazione davanti alla quale è inevitabile chiedersi: è davvero necessario un martellamento costante, quotidiano, fin nei dettagli più scabrosi, in cui l'utente medio dell'informazione perde inevitabilmente l'orientamento, confondendo finzione e realtà mentre sullo sfondo si agitano le tifoserie dei colpevolisti e degli innocentisti, e si incrociano scommesse, gelosie, protagonismi? Di questo circo indegno, va ricordato, gli inquirenti non sono certo i principali responsabili.

