Mortale sulla Vivai | si indaga per omicidio colposo

La tragica morte di Davide Bortoletto, avvenuta in un incidente sulla Strada dei Viva a Saonara, ha sconvolto la comunità locale. La Procura di Padova ha aperto un'indagine per omicidio colposo, puntando a far chiarezza sulle cause di questa tragedia. Mentre i funerali si terranno mercoledì 16 luglio, si intensificano le indagini per garantire giustizia e comprendere le responsabilità di un evento che ha lasciato un vuoto incolmabile.

La Procura di Padova intende fare piena luce sul tragico incidente stradale costato la vita, lunedì 7 luglio all'ora di pranzo, lungo la Strada dei Viva a Saonara al ventiseienne del posto Davide Bortoletto, i cui funerali si svolgeranno mercoledì 16 luglio alle 10 nella chiesa parrocchiale di. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

