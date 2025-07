Ancora alcolici a minori | chiuso un altro bar in centro cittadino

Ancora una volta, il rispetto delle leggi e la tutela dei giovani sono al centro dell'attenzione. Nella serata di ieri, la polizia di Avellino ha chiuso un altro bar nel centro cittadino, dove è stata riscontrata la somministrazione di alcolici a minorenni. Un intervento deciso che testimonia l’impegno costante per garantire un ambiente più sicuro. L’episodio sottolinea quanto sia fondamentale rafforzare le strategie di prevenzione e sensibilizzare la comunità, affinché situazioni simili non si ripetano.

Tempo di lettura: < 1 minuto Nell’ambito delle strategie di prevenzione e di contrasto alla somministrazione di alcolici a minorenni, nella serata di ieri, poliziotti della Squadra della Divisione Polizia Amministrativa e della Squadra Volanti della Questura di Avellino, durante un controllo ad un esercizio pubblico in una zona della movida cittadina, hanno accertato la somministrazione di una bevanda alcolica ad una minorenne. Gli agenti, pertanto, hanno deferito all’A.G. di Avellino il titolare della licenza e il suo collaboratore per quanto accertato. Nell’arco di rafforzati servizi di controllo a persone sottoposte alla misura degli arresti domiciliari, gli agenti della Squadra Volanti hanno rintracciato all’esterno della sua abitazione, dov’era sottoposto agli arresti domiciliari per detenzione di sostanza stupefacente, un 26enne gravato da precedenti di polizia che è stato tratto in arresto per evasione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Ancora alcolici a minori: chiuso un altro bar in centro cittadino

