Affare Darwin Nuñez | il Napoli ha due opzioni

Il Napoli non molla Darwin Nuñez: due opzioni per portare in azzurro l’attaccante del Liverpool. Nonostante i progressi con Lorenzo Lucca, il club partenopeo punta decisamente sul bomber uruguaiano come vice-Lukaku. La trattativa tra le parti prosegue da settimane, mantenendo vivo l’interesse e alimentando speranze di un colpo che potrebbe rivoluzionare l’attacco. Le prossime mosse potrebbero svelare il destino di questa sfida di mercato, rendendo ancora più incerto il futuro di Nuñez in Premier League.

Il Napoli non molla la pista Darwin Nuñez: due ipotesi per l'acquisto dell'attaccante del Liverpool Nonostante i passi avanti compiuti per Lorenzo Lucca, il club azzurro non abbandona definitivamente la pista che porta al bomber uruguaiano. Infatti, Darwin Nuñez resta uno dei primissimi nomi della lista di Manna e Conte per il vice-Lukaku. La negoziazione tra Napoli e Liverpool va avanti da tante settimane, ma non si è mai ridotto il gap tra domanda e offerta. Il club inglese chiede circa 60 milioni per lasciar partire il suo attaccante. D'altro canto, Manna si è spinto fino a 50 milioni di euro, con l'aggiunta di cinque milioni di bonus.

Rapporto di Liverpool: Darwin Nunez Exit Borge più vicino, con il prezzo rivelato per mossa - Il futuro di Darwin Nunez al Liverpool sembra ormai segnato: l’attaccante uruguaiano, seconda firma più costosa nella storia dei Reds, fatica a trovare continuità e potrebbe presto lasciare Anfield.

Il #Napoli resta al lavoro per Darwin #Nunez dopo l'offerta da oltre 50 milioni di euro. Nuovi contatti con gli intermediari dell'affare. #Lucca, però, non scompare ancora dai radar e resta un obiettivo sempre attuale #calciomercato @calciomercatoit

Il sogno del Napoli resta Darwin Nunez. C'è stato un incontro tra De Laurentiis e l'intermediario del Liverpool per chiudere l'affare, Ramadani.