Commodorenet rilancia la storia | arriva il nuovo sito e il C64 Ultimate Founders Edition!

Il ritorno di Commodore segna un nuovo capitolo nel mondo del retrocomputing, e l’attesa è finita: il nuovo sito ufficiale è online, aprendo le porte a un’eredità senza tempo. Ma la vera sorpresa è il Commodore 64 Ultimate: Founders Edition, un’edizione limitata da collezione che farà battere forte i cuori degli appassionati. Un tuffo nel passato, rivisitato con stile e passione, pronto a conquistare le nuove generazioni e i nostalgici di ieri.

La notizia che tutti gli appassionati di retrocomputing stavano aspettando è ufficiale: Commodore è tornato! Grazie all’acquisizione da parte di Perifractic, il brand storico ha lanciato il suo nuovo sito web: https:www.commodore.net. E non è tutto: tra le novità più emozionanti c’è il Commodore 64 Ultimate: Founders Edition, un vero e proprio gioiello per collezionisti e nostalgici. Commodore 64 Ultimate: Founders Edition – Solo 6.400 esemplari!. Prezzo: $499 Disponibilità: Edizione limitata (ispirata ai leggendari “Golden Commodore” originali) Cosa rende questo C64 così speciale?. Design Retro con Tecnologia Moderna Mantiene l’iconico look del Commodore 64 originale, ma con componenti aggiornati. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net